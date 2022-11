Traficanti de droguri din Targu Frumos, prinsi in "capcana" de DIICOT

Zece persoane au fost arestate preventiv pentru ca ar fi comercializat droguri consumatorilor din judetul Iasi, in cauza fiind efectuate 18 perchezitii domiciliare in Iasi, Neamt, Galati si Timis.''La data de 24.11.2022, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Iasi, impreuna cu politisti din cadrul BCCO Iasi, au pus in aplicare 18 mandate de perchezitie domiciliara pe raza judetelor Iasi, Neamt, Galati si Timis, ... citeste toata stirea