Traficanti de droguri, prinsi in flagrant la un festival in Mamaia. Cei cinci inchiriasera un apartament pentru a depozita marfa

Cinci persoane care vindeau droguri la un festival de la Mamaia au fost prinse in flagrant, a anuntat, sambata, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta. Potrivit unui comunicat al IPJ Constanta, actiunea de prindere in flagrant, la care au participat politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate si procurorii DIICOT, a fost organizata in cursul noptii de vineri spre sambata."In incinta unui festival, desfasurat in statiunea Mamaia, au fost depistate cinci persoane