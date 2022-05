Traficul din Bucium, mai aglomerat - peste 20 de PUZ-uri noi in cartier: 18 blocuri si 200 de case

Plenul Consiliului Local (CL) va dezbate un numar record de proiecte urbanistice in sedinta de la inceputul saptamanii viitoare. Pe ordinea de zi au fost incluse peste 20 de planuri urbanistice zonale (PUZ), ceea ce ar putea fi un semn in sensul deblocarii activitatii din urbanismul local.Amintim ca numeroase persoane particulare au invocat intarzieri majore in aprobarea unui proiect sau in emiterea unor avize, astfel de probleme devenind o regula in ultimii 2-3 ani, odata cu acutizarea ... citeste toata stirea