Directorul general al Aeroportului Iasi, Romeo Vatra, a anuntat pe pagina lui de Facebook doborarea recordului in ceea ce priveste numarul de pasageri intr-o luna: 200.000. "Am prognozat 1,8-2 milioane pasageri in acest an? Vor fi 2,5 milioane, in crestere cu 66% fata de anul trecut, cand au fost 1,5 milioane". In conditiile in care se asteapta cresterea fluxului de calatori, accesul spre aerogara va fi interzis de la 2 mai, cu exceptia autobuzelor si a taxiurilor.Postarea lui Romeo Vatra: ... citeste toata stirea