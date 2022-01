Traficul pe Aeroportul Iasi a crescut cu 37 la suta in 2021. Ce curse noi apar in 2022-01-14

Traficul pe aeroportul iesean a crescut, in anul 202,1 cu 37 la suta fata de anul anterior si a ajuns la aproape 640.000 de pasageri, conducerea aerogarii sperand ca valul cinci al pandemiei sa nu fie atat de restrictiv, iar numarul de pasageri sa treaca de 800.000 in acest an.Directorul general al aeroportul din Iasi, Romeo Vatra, a afirmat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca 2021 a fost un an bun pentru aerogara ieseana, in ciuda restrictiilor pe fondul pandemiei care au existat in ... citeste toata stirea