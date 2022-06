Tragedia din Pacurari: un vinovat sau mai multi? O problema: semnalizarea!

Accidentul groaznic de saptamana trecuta, din Pacurari, in care au murit patru muncitori de la Citadin iar altii trei sunt in spital, putea fi oare prevenit? Dincolo de faptul ca soferita teribilista era bauta si circula cu viteza, ceea ce de departe o face principala responsabila, politistii cerceteaza si daca lucrarea de pe sosea a fost semnalizata corect, din timp.Jurnalistii "Ziarul de Iasi", care au fost la fata locului imediat dupa tragedie, au vazut doar cativa popici din cauciuc, in ... citeste toata stirea