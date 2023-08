Cumplit: doi soti din Iasi au fost gasiti fara suflare in judetul Tulcea. Politistii de acolo suspecteaza ca barbatul, Viorel Burduhosu, si-ar fi ucis sotia cu mai multe lovituri de cutit aplicate in gatul victimei, apoi s-ar fi aruncat in mare, in sosete. Anchetatorii suspecteaza ca barbatul din Todiresti si-ar fi dus special sotia in acel loc pentru a o ucide.Cei doi s-ar mai fi certat de-a lungul timpului. Ce spun vecinii despre moartea socanta a celor doi?Cei doi, sot si sotie, Viorel ... citeste toata stirea