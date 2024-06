Tragedie in Hadambu

O femeie a murit dupa ce a cazut in fantana, iar sotul sau a fost transportat in stare grava la spital dupa ce a coborat sa o ajute.Cei de la ISU Iasi spun ca printr-un apel la serviciul 112 a fost primita o sesizare conform careia doua persoane au cazut intr-o fantana adanca de 10 metri. Tragedia a avut loc miercuri dupa amiaza in satul Hadambu din comuna Mogosesti.Barbatul, de 74 de ani, a fost gasit de localnici. Atunci cand a fost scos de acestia, batranul era constient. El a fost ... citește toată știrea