Tragedie in trafic, la Carlig

Un adolescent de 14 ani a murit, dupa ce soferul masinii in care se afla a pierdut controlul volanului si a intrat intr-un cap de pod, de pe contrasens. Impactul a fost atat de puternic incat baiatul a ramas incarcerat. Alte trei persoane, printre care doi minori de 16 si 17 ani si un adult in varsta de 49 de ani, au fost ranite.Tragedia a avut loc in acest weekend, pe Drumul National 24, in zona localitatii Carlig, comuna Popricani, si a fost anuntata prin dispeceratul ISU - SMURD - SAJ Iasi. ... citește toată știrea