O ieseanca si-a gasit sfarsitul din cauza soarelui. Intr-o dimineata torida de vara, a vrut sa traverseze strada in cautarea umbrei. A fost acrosata de un autoturism al carui sofer a fost orbit de soare.Tragedia s-a petrecut in dimineata zilei de 17 august 2020. I.P. se afla pe strada Petru Movila, impreuna cu sotul sau. In dreptul sediului Delgaz, dorind sa mearga pe trotuarul umbrit de zidul depoului, a inceput sa traverseze pe trecerea de pietoni. In acelasi timp, dinspre strada Garii se ... citeste toata stirea