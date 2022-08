TRAGEDIE la Motca! Opt persoane au ajuns la spital

Opt persoane, printre care doi copii, au fost transportate la spital in urma unui accident rutier care a avut loc duminica dimineata in localitatea Motca, citeaza Agerpres.Potrivit ISU Iasi, sase din cele opt victime ale accidentului rutier au fost transportate la Camera de Primire a Urgentelor de la Spitalul Municipal Pascani, la fel si o fetita in varsta de 3 ani. Cel de-al doilea copil, un baiat de 9 ani, a fost dus la Spitalul pentru Copii "Sf Maria"."Toate victimele, printre care ... citeste toata stirea