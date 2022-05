Tramvaiele Bozankaya ies la strada in cateva zile!

Autoritatea Feroviara Romana este pe punctul de a elibera autorizatia finala de punere in functiune a acestor vagoane sau cel putin aceasta este promisiunea pe care sefii AFER au facut-o primarului Mihai ChiricaTelenovela tramvaielor Bozankaya, blocate in depoul de la Gara din cauza Autoritatii Feroviare Romane (AFER) este pe punctul de a se incheia. Primarul Mihai Chirica sustine ca autoritatea este pe punctul de a aviza scoaterea acestora la strada. "Tramvaiele produse in Turcia sunt in ... citeste toata stirea