Tramvaiele Bozankaya, puse in circulatie incepand de luni

Tramvaiele Bozankaya vor fi puse in circulatie incepand de luni, la circa 9 luni de la sosirea primulului vehicul la Iasi. Pana acum, au ajuns in depoul CTP sapte vagoane.Intarzierea cu care vehiculele sunt date in folosinta este explicata prin faptul ca producatorul este din afara UE (Turcia), iar procedura pentru obtinerea tuturor avizelor este una speciala.COMUNICAT OFICIAL:Dublu eveniment in programul de modernizare a transportului public in Municipiul Iasi: luni, 6 iunie 2022, de la ... citeste toata stirea