Tramvaiele Bozankaya vor iesi la strada luna viitoare

Autoritatea Feroviara Romane (AFER) nu a acordat nici pana azi agrementului tehnic pentru tipul de tramvai Bozankaya contractat de catre Primaria Iasi * cu toate acestea, edilul-sef spune ca procedurile au intrat in linie dreapta si ca, in aprilie, minim cinci tramvaie turcesti vor opera pe strazile din orasDesi punerea in circulatie a celor cinci, vagoane produse de firma turca Bozankaya, aflate in depoul de la gara, este in continuare blocata de catre Autoritatea Feroviara Romana (AFER), ... citeste toata stirea