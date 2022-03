Tramvaiele Bozankaya zac in Depoul CTP

Autoritatea Feroviara Romana (AFER) nu a acordat nici pana azi agrementului tehnic pentru tipul de tramvai Bozankaya contractat de catre Primaria Iasi * constructorul a solicitat documentul inca din luna august 2021, timp in care AFER a decis ca trebuie efectuate 56 de teste! * ultima gaselnita a celor ar fi ca tramvaiele produse in Turcia necesita teste pentru oglinzile laterale * in depoul companiei iesene se afla cinci tramvaie * alte opt sunt in curs de fabricatie, insa sefii Bozankaya au ... citeste toata stirea