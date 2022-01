Tramvaiele de milioane de euro de la Iasi, vandalizate de calatori. Mai multe persoane sunt cercetate VIDEO

Noile tramvaie PESA cumparate de catre municipalitatea ieseana au de suferit in urma mai multor gesturi facute de catre calatori. O persoana este cercetata de politistii ieseni dupa ce a vandalizat unul dintre noile tramvaie care circula pe strazile din municipiul Iasi. Individul a avut pe intreaga durata a calatoriei un comportament ciudat, incercand sa intre in vorba in mod fortat cu o femeie care se afla in tramvai, iar mai apoi a inceput sa danseze si sa se urce pe manerele folosite de ... citeste toata stirea