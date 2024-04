"Tramvaiul Cercetasilor" a plecat in prima cursa!

Compania de Transport Public (CTP) continua seria proiectelor incluse in cadrulProgramului cultural "Iasi - orasul tramvaielor pictate", initiat in urma cu 10 ani, punand la dispozitia publicului calator un nou mijloc de transport in comun personalizat. De aceasta data, in colaborare cu Organizatia Nationala "Cercetasii Romaniei", prin intermediul Centrului Local "Constantin Sapatino", duminica a fost "lansat la strada", in rondul din Targu Cucu, "Tramvaiul Cercetasilor", menit sa aduca in ... citește toată știrea