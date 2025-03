Tramvaiul, mutat pe strada Sfantul Lazar

Municipalitatea a pus pe hartie un proiect urias destinat nu doar imbunatatirii traficului in oras, ci si transformarii "zonei zero" a capitalei Moldovei intr-un urias pietonal, in viitorul apropiat. Pentru aceasta, vor fi redesenate sensurile de mers pe strazile care leaga centrul civic de Podu Ros, iar liniile de tramvai care trec astazi prin fata Palatului Culturii vor fi mutate. In final, traficul pe segmentul Bulevardul Anastasie Panu - Podu Ros se va desfasura doar pe strada Palat, urmand ... citește toată știrea