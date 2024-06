Transformarea padurii Barnova in Parc National, sustinuta de majoritatea politicienilor

Propunerea lansata de Asociatia "Codrii Iasului", de semnare a unui memorandum pentru demararea procedurilor de transformare a padurii Barnova in Parc Natural, nu a ramas fara ecou in randul candidatilor si a partidelor care au participat la alegerile locale de duminica, ea fiind primita in general favorabil de catre majoritatea acestora.In general, majoritatea partidelor politice si-au exprimat sustinerea pentru desemnarea Parcului Natural, o propunere echilibrata pentru oameni si natura. ... citește toată știrea