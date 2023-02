Transplant de rinichi in premiera la Iasi: o refugiata din Ucraina a primit un rinichi de la mama sa

O tanara refugiata din Ucraina, in varsta de 21 de ani, a primit o sansa la viata normala in urma unui transplant de rinichi care a fost realizat la Spitalul "Dr. C. I. Parhon" din Iasi.Cea care a donat un organ sanatos este chiar mama acesteia, in varsta de 45 de ani, care a fost compatibila, fiind si prima optiune luata in considerare. Astfel, pe 14 februarie, la unitatea medicala ieseana a fost realizat un transplant in premiera.Familia provine din regiunea Cernauti, unde tanara a facut ... citeste toata stirea