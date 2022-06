Transplant de rinichi intre soti. Un caz rar si o poveste de iubire frumoasa

Un transplant foarte rar a fost realizat in cursul zilei de marti, 21 iunie, la Spitalul Clinic "Dr. C. I. Parhon" din Iasi: o femeie de 34 de ani a donat un rinichi sotului sau in varsta de 43 de ani, reusind astfel sa ii redea sansa la o viata normala.Medicii spun ca o compatibilitate imunologica buna intre soti reprezinta o raritate, fiind realizate doar 6 astfel de transplanturi in 22 de ani de cand se face transplant renal la Iasi. "Sansa acestui barbat a fost ca sotia sa a fost acord sa ... citeste toata stirea