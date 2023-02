Transplant in premiera la Spitalul "Parhon": o refugiata din Ucraina a donat un rinichi fiicei

Echipa medicala de la Spitalul "Dr. C. I. Parhon" din Iasi a realizat un transplant in premiera: o mama din Ucraina, de 45 de ani, a salvat viata fiicei sale de 21 de ani, donandu-i un rinichi. Tanara facea dializa in tara vecina din 2019 si a fost nevoita sa vina in Romania la scurt timp dupa inceperea razboiului. A continuat procedurile de dializa in Iasi, pana cand testele realizate la unitatea medicala au aratat compatibilitatea cu mama.Familia provine din regiunea Cernauti, unde tanara a ... citeste toata stirea