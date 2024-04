Transplant salvator, intr-o sala de operatii din Iasi

O femeie din Galati, mama a patru copii, a fost salvata de o echipa de medici de la Spitalul "Sf Spiridon" din Iasi, care i-au transplantat un ficat nou. Donatorul este o persoana aflata in moarte cerebrala la un spital din Bucuresti.Ieri, coordonatorul Centrului Regional de Transplant, dr Raluca Neagu Movila, a spus ca beneficiara transplantului hepatic este o femeie in varsta de 33 de ani, mama a patru copii, din judetul Galati. Ea se afla in coma cand a fost transferata cu o ambulanta ... citește toată știrea