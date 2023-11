Consiliul Judetean (CJ) Iasi va prelungi actualele licente de traseu ale operatorilor de transport din judet pe tot parcursul anului 2024. Aceasta decizie vine in contextul in care instanta a anulat, la sesizarea a zeci de transportatori, licitatia CJ privind reorganizarea activitatii in cadrul unui nou program.Singurele licente de traseu care nu vor fi prelungite vizeaza cinci rute care sunt gestionate acum de Asociatia metropolitana de transport, respectiv din Iasi spre Ciurbesti, ... citeste toata stirea