Transportatorii judeteni, interzisi in centrul Iasului!

Autobuzele care transporta persoane in si dinspre Iasi nu vor mai putea circula pe unde doresc patronii firmelor de transport judetean * pentru fiecare traseu in parte vor fi stabilite clar puncte de imbarcare/ debarcare, intentia fiind de a reduce accesul acestora in zone aglomerate din oras, inclusiv cea centralaZilele trecute, mediul virtual, a aparut informatia conform careia toate autobuzele de transport persoane din mediul rural nu vor mai fi primite in oras urmand a li se face statii ... citeste toata stirea