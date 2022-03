Transportul in comun din Iasi, scumpire record, de pana la 40%. Fara subventii, biletul ar ajunge la 7 lei

Intr-o etapa in care iesenii incearca sa faca tranzitia de la masinile proprii catre mijloacele de transport in comun pentru reducerea traficului si a poluarii, municipalitatea anunta cresteri uriase la biletele pentru autobuz si tramvai. Primaria municipiului Iasi a decis sa majoreze preturile biletelor si abonamentelor la Compania de Transport Public, din cauza scumpirilor carburantilor si a energiei electrice. Propunerea va fi supusa la vot in Consiliul Local si ar putea intra in vigoare din ... citeste toata stirea