Transportul judetean de calatori, schimbat din temelii peste 4 luni. Firmele contesta dur planul CJ. Avantaje si dezavantaje

Transportatorii contesta programul adoptat in iulie si care ar urma sa fie valabil de anul viitor pana in 2028 n Consiliul Judetean merge mai departe si lanseaza licitatiile de atribuire a celor 11 pachete de trasee. Mai pot sa intervina ajustari?Trei plangeri prealabile au fost inregistrate pana acum pe rolul instantei contencios administrativ si fiscal de la Tribunalul Iasi pentru revocarea hotararii adoptate in iulie prin care a fost aprobat Programul de transport public judetean. Doua ... citeste toata stirea