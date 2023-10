In fiecare dimineata, in Iasi, mii de elevi de gimnaziu sau de liceu se inghesuie ca sardinele in autobuze sau in tramvaie, intr-o cursa a disperarii. Unii reusesc sa urce, cei mai multi nu. Se pun pe asteptat. Zeci de minute pierdute in statie de niste copii care si asa s-au trezit de la 5 si jumatate, ca la 7 sa fie in statie. Cu tot acest efort, nu reusesc in fiecare zi sa ajunga la timp la scoala, deoarece pur si simplu nu exista suficiente mijloace de transport in comun la Iasi care sa ii ... citeste toata stirea