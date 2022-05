Tranzactie bomba: gigantul Lear, specializat pe scaune auto, cumpara o firma ieseana IT. I-a invatat cum sa taie pielea cu mai putine resturi

Antreprenorul iesean Mihai Mitrica a pus bazele societatii Thagora Technology SRL in anul 2020.El fusese membru fondator si al companiei Gemini CAD Systems preluata de Lectra in mai multi pasi, in prima etapa achitandu-se 7,6 milioane de euro pentru 60% din actiuniTranzactie importanta pe piata IT din Iasi. Thagora Technology SRL, o firma din Iasi, infiintata in urma cu doi ani, a fost cumparata de Lear Corporation, liderul mondial in tehnologia auto in domeniul scaunelor si al sistemelor ... citeste toata stirea