Mai sunt aproximativ doua saptamani pana la finalul verii, insa multe trasee din codrii Iasului au ramas neexplorate. Dupa primele trei trasee propuse, venim cu ceva mai indraznet. Va recomandam o iesire de 4 ore in natura, iar punctul final va fi reprezentat panorama orasului, observata de la punctul de belvedere Greenpeace.Traseul Gara Barnova - Platoul Repedea este marcat cu banda rosie si are o lungime de 15 kilometri, care va fi parcursa in aproximativ 4 ore. Diferenta de nivel este de ... citeste toata stirea