Tratamentul cearcanelor (P)

O atentie deosebita a fost acordata in ultimul timp cearcanelor, care confera un aspect mai obosit, trist la orice varsta.Se descriu mai multe tipuri de cearcane:cearcane genetice, de conformatie - persoanele au o orbita mai mare, cu un muschi orbicular subtire. Acest tip de cearcane este observat chiar din copilarie;cearcane de culoare - culoare usor violacee sau maronie, mai accentuata la oboseala sau in caz de boala. In timp, aceasta culoare devine permanenta. Se observa mai ales la ... citeste toata stirea