Proiectul unui nou bloc in Bucium, in apropiere de intersectia cu Poitiers si Trei Fantani, va fi discutat astazi in plenul Consiliului Local (CL). Anterior, proiectul a fost discutat in Comisia de urbanism, iar forul a emis un aviz nefavorabil.La nivelul acestei comisii de specialitate, a fost inregistrat un singur vot "pentru", unul "impotriva" si 5 abtineri. Decizia finala va apartine consilerilor locali. In context, amintim ca firma Agroindustriala Bucium vrea sa modifice un plan