Trei accidente intr-o singura zi in judet. A fost implicata si o masina din Ucraina

Nu mai putin de trei accidente au avut loc ieri pe soselele din judet, din fericire, doar cu raniti.Primul dintre acestea a avut loc aproape de Letcani, in jurul pranzului, cu o masina in care se aflau copii ucraineni. Impactul a avut loc intre localitatile Letcani si Podu Iloaiei, fiind implicate un Peugeot si un Audi. In Audi se afla o familie ucraineana, formata din parinti si doi copii. Potrivit politistilor, vinovat de accident este soferul din Peugeot. Nu s-au inregistrat raniti, insa ... citeste toata stirea