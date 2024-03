Trei agenti de Politie din Iasi, trimisi in judecata pentru luare de mita

Trei agenti de Politie din Iasi - doi de la Postul de Politie Lespezi si unu de la Postul de Politie Cristesti - au fost trimisi in judecata pentru luare de mita, fiind suspectati ca au primit, in mai multe randuri, de la soferi prinsi incalcand codul rutier, bani sau bunuri, precum alcool. Alaturi de cei trei politisti, in dosar au fost inculpati si sase soferi suspectati ca au dat mita pentru a scapa de sanctiuni.Conform unui comunicat dat publicitatii de Parchetul de pe langa Tribunalul ... citește toată știrea