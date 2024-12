Trei ani de puscarie pentru 32 de perechi de chiloti tanga

* hotul n-a apucat sa se bucure niciun minut de lenjeria intima de lux pe care a incercat sa o fure dintr-un magazin din Palas * nu e deloc debutant in ale sparlitului, iar tocmai trecutul infractional l-a trimis dupa gratiiAparent neverosimila si exagerat de dura sentinta pronuntata la sfarsitul saptamanii trecute de catre magistratii Judecatoriei Iasi in dosarul de furt calificat ce l-a avut ca inculpat pe Gheorghe P. Pentru ca, de regula, in asemenea cazuri se dispune renuntarea la ... citește toată știrea