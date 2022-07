Trei ani si jumatate, cu executare, dupa ce a condus fara permis un motoscuter

Un barbat din Belcesti nu a luat in seama avertismentul primit atunci cand a fost depistat conducand un moped neinmatriculat prin sat. A insistat sa conduca, chiar fara a avea permis. Urmarea a fost o pedeapsa cu executarea in regim de detentie.In iulie 2017, Adrian Ionel a cumparat de la un cunoscut un moped Malaguti. Nu a inmatriculat vehiculul, ci a iesit sa se plimbe cu el, chiar daca nu avea permis. A fost oprit de politisti in centrul comunei, iar aventura l-a costat intocmirea unui ... citeste toata stirea