Trei barladeni, hoti de buzunare la Iasi. Cum i-au furat portofelul unei femei in autobuz

Trei barladeni au fost condamnati dupa ce si-au incercat norocul ca hoti in transportul in comun iesean.Prima lovitura le-a iesit, dar au fost prinsi in scurt timp. In prima instanta, judecatorii le-au dat cate o zi de inchisoare pentru fiecare leu furat. Pe 5 martie anul trecut, in jurul pranzului, o ieseanca a urcat intr-un autobuz de pe traseul 30 la Casa Sindicatelor. Avea de gand sa mearga o singura statie, pana la Frigorifer. In acelasi timp cu ea, in autobuz au urcat si Sorinel Giurca, ... citeste toata stirea