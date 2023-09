Ghidul de realizare a solutiei "2 plus 1" a trecut de faza dezbaterilor publice si urmeaza sa apara in Monitorul Oficial ca ordin al ministrului Transporturilor . El va intra in vigoare in decurs de 60 de zile. Printre drumurile care vor fi reconfigurate prin alocarea alternativa a benzii din mijloc cate unui sens de mers se numara si DN 28, intre Iasi si intersectia cu DN 2/E 85Ministerul Transporturilor a incheiat saptamana aceasta seria dezbaterilor publice pentru realizarea unui ghid de ... citeste toata stirea