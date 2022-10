Trei camioane pline cu 67 de tone de gunoaie de imbracaminte, textile si aluminiu, oprite sa intre in Romania

Trei camioane in care se afla o cantitate totala de peste 67 de tone de deseuri din imbracaminte, textile si aluminiu.au fost oprite sa intre in Romania de politistii de frontiera de la Nadlac II si Petea, impreuna cu reprezentantii Garzii Nationale de Mediu. Soferii nu au prezentat documentele legale pentru transportul de deseuri.Politia de Frontiera a anuntat, marti, ca politistii de frontiera de la Nadlac II, judetul Arad, au facut, pe sensul de intrare in tara, controlul specific asupra a ... citeste toata stirea