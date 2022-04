Trei cancere pe zi in Urgenta! Interpretarea biopsiilor dureaza si doua luni

Dupa ridicarea starii de alerta si a restrictiilor din pandemie, numarul cazurilor de suspiciuni de cancer, precum si a celor diagnosticate a explodat efectiv in toata Regiunea de Nord-Est a tarii. Acest lucru se vede in saloanele supraaglomerate, dar si in cozile zilnice de la Institutul Regional de Oncologie din Iasi, institutie care deserveste intreaga zona. Explicatiile sunt legate de amanarile si retinerile pentru controale medicale specifice in pandemie. In plus, timpul de asteptare ... citeste toata stirea