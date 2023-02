Trei copii au ajuns la spital dupa ce s-au intoxicat peste noapte cu fumul de la un godin

Trei frati cu varste de 10, 15 si 16 ani, dintre care doua fete si un baiat, au ajuns duminica dimineata la spital dupa ce s-au intoxicat in timpul noptii cu monoxid de carbon si fum. In jurul orei 4.00 copiii si-au pierdut starea de constienta si aveau convulsii, astfel ca familia a sunat la 112. Incidentul a avut loc in satul Garbesti din comuna Tibana."La solicitare s-a deplasat masina de victime multiple de la D1 si Serviciul de Ambulanta Judetean, tip B. Au fost preluate cele trei ... citeste toata stirea