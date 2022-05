Trei dintr-o lovitura: vindeau cannabis ca sa-si finanteze consumul propriu

Trei ieseni au ajuns in fata judecatorilor pentru a raspunde acuzatiei de trafic de droguri. Au primit cu totii sentinte usoare, magistratii constatand ca au de-a face mai mult cu niste consumatori obisnuiti decat cu urmasii lui Pablo Escobar.Ionut Leonte, Dominic Dobos si Catalin Roman au fost trimisi in judecata in iulie anul trecut de catre procurorii DIICOT. Grupul, condus de Leonte, se ocupa cu vanzarea de cannabis, dar in cantitati reduse si ocazional. La 28 de ani, Leonte nu lucra, ... citeste toata stirea