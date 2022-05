Trei infractiuni grave dintr-un foc. I s-a dat o sansa, dar si-a batut joc de ea

Un tanar din Belcesti si-a batut joc de sansa acordata de judecatorii care l-au lasat liber dupa comiterea a trei infractiuni intr-o singura seara. Condamnat cu suspendare, acesta s-a facut "pierdut", fara a-si indeplini niciuna dintre obligatiile impuse de magistrati. In urma 7 luni, avea cazierul curat. Acum urmeaza sa intre dupa gratii.Magistratii Judecatoriei Harlau l-au condamnat in octombrie anul trecut pe Razvan Filip la 2 ani si 2 luni de inchisoare pentru o fapta comisa in 2019. ... citeste toata stirea