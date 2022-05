Trei medalii castigate de o echipa de juniori din Romania, la o competitie organizata in Italia

Academia Didi Iasi a reusit sa revina in tara cu doua medalii de aur si una de bronz, din Italia, dupa ce a participat la turneul Udinese Academy League. Academia Didi, o echipa de juniori care a reprezentat Romania la o competitie organizata in Italia, de catre Udinese Academy, s-a intors in tara cu doua medalii de aur si una de bronz, castigate la categoriile de varsta 2009, 2010 si 2011.Cea mai importanta performanta a fost reusita de grupa 2012 a echipei iesene, care a castigat competitia, ... citeste toata stirea