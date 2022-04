Trei orase au ajuns in etapa finala "Destinatia Anului 2022". Oradea, Bucuresti si Timisoara au ramas pe dinafara

Scorul fiecarei destinatii a fost calculat pe baza votului publicului si a votului juriului, iar localitatea aflata pe primul loc in regiunea si categoria ei a mers mai departe in etapa Finalei Nationale. Aproape 22.000 de romani au nominalizat destinatiile preferate in competitia vacantelor in Romania, iar 25 de membri ai juriului (bloggeri si experti in turism) au adus propria perspectiva asupra destinatiilor calificate in finala etapei regionale. Astfel, orasele Iasi, Brasov si Targoviste au ... citeste toata stirea