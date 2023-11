Arhiepiscopia Iasului anunta pe final de an trei parohii disponibile pentru preotii care indeplinesc conditiile statuare de transfer.Doua dinte acestea sunt parohii care au fost anuntate inca din luna septembrie ca fiind vacante, dar pentru care nu s-a gasit inca doritori. Este vorba despre doua parohii mici, din Botosani si Pascani. Prima este in judetul din Nordul Iasului, in localitatea Manolesti Vale, are doar 75 de familii arondate, biserica fiind construita, dar fara a fi si o casa ... citeste toata stirea