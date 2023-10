Trei politisti rutieri de pe raza Pascaniului vor povesti procurorilor cum luau mita de la soferii prinsi in trafic pentru a fi "iertati". Ei au fost prinsi in uma unei actiuni derulate de politisti din cadrul Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie Iasi, sub coordonarea procurorului de caz din Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi.UPDATE:Inspectoratul de Politie Judetean Iasi a fost informat de catre reprezentantii Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul ... citeste toata stirea