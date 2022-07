Trei pretendenti la Primaria Iasi din partea USR. Competitie interna acerba. Celelalte partide nu se grabesc

In vreme ce useristii se pregatesc de o competitie acerba pentru stabilirea candidatului, partidele vechi nu se arata interesate de alegerile de peste doi ani."Voi candida pentru functia de primar al orasului nostru! Am fost si sunt aici pentru oras si ieseni", si-a anuntat Marius Bodea intrarea in competitia electorala din 2024. Intr-un mesaj afisat luni dimineata pe pagina sa de Facebook, senatorul USR subliniaza ca "nu mai avem timp de pierdut si nici timp de experimente pe spatele ... citeste toata stirea