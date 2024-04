Trei scriitoare din Romania si Ucraina, la Rezidentele Sotron 2024

* Programul "Rezidentele Sotron" a fost creat de catre Muzeul National al Literaturii Romane Iasi si Asociatia ACVO in anul 2022, pentru a sustine creatia literara contemporana si in solidaritate cu scriitorii ucraineni afectati de razboi * anul acesta, rezidentele Sotron fac parte din seria de activitati incluse in programul UNESCO "Iasi. City of Literature"Trei autoare de carti pentru copii din Romania si Ucraina au fost selectate in cadrul "Rezidentelor Sotron", program aflat la cea de-a ... citește toată știrea