Opera Nationala Romana din Cluj-Napoca a gazduit in aceasta saptamana un concurs important de interpretare muzicala - canto. Intitulata Verum Solitus Vocal Competition, competitia a fost adresata tinerelor talente ale universului operistic.Juriul concursului a fost prezidat de reputata mezzosoprana Viorica Cortez, care s-a format la Iasi si a fost prezenta pe toate marile scene ale lumii, Scala din Milano, Metropolitan Opera din New York, Opera din Paris etc., si a fost alcatuit din 11 ... citeste toata stirea